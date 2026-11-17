Dennik N: 25 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Братиславе

СМИ: массовый антиправительственный митинг прошел в Словакии Dennik N: 25 тыс. человек вышли на антиправительственный митинг в Братиславе

Москва17 ноя Вести.Организованный оппозицией антиправительственный митинг прошел в Братиславе, в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.

На манифестацию, главным организатором которой стала либеральная партия "Прогрессивная Словакия", пришло меньше людей, чем в 2025 году, уточняет издание.

На протест в Братиславе пришли порядка 25 тысяч человек говорится в материале

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил, что Братиславе грозят сокрушительные последствия, если она откажется от российского газа.

Между тем председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров отметил, что на фоне массовых протестов европейские лидеры поймут, что Европа не может существовать без Москвы.