Москва17 нояВести.Организованный оппозицией антиправительственный митинг прошел в Братиславе, в нем приняли участие порядка 25 тысяч человек. Об этом сообщило словацкое издание Dennik N.
На манифестацию, главным организатором которой стала либеральная партия "Прогрессивная Словакия", пришло меньше людей, чем в 2025 году, уточняет издание.
На протест в Братиславе пришли порядка 25 тысяч человекговорится в материале
Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предупредил, что Братиславе грозят сокрушительные последствия, если она откажется от российского газа.
Между тем председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров отметил, что на фоне массовых протестов европейские лидеры поймут, что Европа не может существовать без Москвы.