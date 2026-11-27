Politico: Трамп отредактировал заявление по Украине, не посоветовавшись с Рютте

Politico: Трамп удивил Рютте, отредактировав заявления по Украине Politico: Трамп отредактировал заявление по Украине, не посоветовавшись с Рютте

Москва27 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп, не узнав мнение генерального секретаря НАТО Марка Рютте, отредактировал их совместное заявление по Украине, сообщает издание Politico.

Изначальная формулировка призывала Россию избегать действий, которые могли бы привести к расширению конфликта на Украине, однако затем к этому призыву добавили Киев.

Трамп преподнес сюрприз генеральному секретарю НАТО Марку Рютте после их встречи во Флориде на фоне очередных усилий президента США по прекращению войны между Украиной и Россией отмечает издание

Трамп и Рютте встретились 25 ноября в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Трамп, говоря о необходимости не допустить расширения украинского конфликта, имел в виду действия киевского режима.