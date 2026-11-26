Москва26 ноя Вести.Украинские военнослужащие все чаще сообщают о поборах и вымогательстве в рядах ВСУ. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на бойцов, деньги требуют практически за любые действия — от закрытия глаз на нарушения до перевода на тыловые должности.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале издания "Страна.ua". По его данным, чаще всего военные платят за возможность занять более безопасную должность в тылу или на второй линии обороны — например, делопроизводителя в штабе или водителя. Стоимость такого перевода составляет от 5 до 15 тысяч долларов. Самым дорогим вариантом является устройство в патронатную службу, которая занимается извещением родственников о гибели военных и их психологической поддержкой. Цена вопроса начинается от 15 до 20 тысяч долларов.

Появляется все больше заявлений бойцов ВСУ о поборах и вымогательстве в армии… Деньги требуют практически за все: чтоб начальство закрыло глаза на нарушения, для перевода на тыловые должности и просто для пополнения "теневых касс" командиров, которые, как те утверждают, тратят на нужды подразделения, хотя это никто не проверяет приводятся в публикации свидетельства военнослужащих

Кроме того, почти во всех частях ВСУ действуют собственные тарифы взяток на "нужды подразделений". Военным приходится платить и за дисциплинарные проступки.

Если тебя ловят на малейшем залете, то ты уже должен денег начальству. Предлагают перевести деньги на чужую карту - там целый прайс. Например, за первую пьянку - 15 тысяч гривен, за вторую 20 тысяч… За отказ выдвинуться на позицию - от 40 до 50 тысяч гривен рассказал один из бойцов

Ранее руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик назвал вымогательство денег в рядах ВСУ подражанием киевским властям.