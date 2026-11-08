СМИ: в Эстонии депутаты из разных партий не смогли поделить бутылку водки Delfi: между двумя депутатами парламента Эстонии возник спор из-за бутылки водки

Москва8 ноя Вести.В Рийгикогу (парламенте) Эстонии депутат от оппозиционной партии обвинил представителя правящего альянса в краже и распитии спиртного, сообщил портал Delfi.

Депутат от Центристской партии Пеэтер Эрнитс утверждает, что его коллега Юку-Калле Райд из правящей Eesti 200 поздно ночью пробрался в офис центристов и распивал там его личные запасы алкоголя.

В подтверждение парламентарий разместил в соцсети соответствующую публикацию. На снимке Райд запечатлен возле стола, на котором стоит бутылка водки.

Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции Центристской партии своего коллегу Юку-Калле Райда, который в тот момент с жадностью пил мою водку заявил Эрнитс

Фигурант скандала факт проникновения в принадлежащее оппозиции помещение отрицает, но не говорит о том, что не притрагивался к спиртному.

Райд, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли он в тот вечер трезв, ограничился репликой, что "не был пьян".

Политик из Eesti 200 известен в эстонском публичном пространстве склонностью к резким высказываниям в адрес оппонентов и попаданием в скандальные ситуации.

В 2005 году, возглавляя редакцию газеты KesKus, он пришел на футбольный матч в футболке с призывом убивать коммунистов. В 2012 году Райд организовал в Нарве акцию в поддержку участниц группы Pussy Riot (признана экстремистской и запрещена в РФ) и вывесил на стене Нарвской крепости баннер с соответствующим лозунгом.

В 2025 году, по данным газеты Ohtuleht, политик оказался среди депутатов, злоупотреблявших алкоголем во время поездки эстонской парламентской делегации в Индию — накануне встречи с Далай-ламой.

Оппонент Райда — 73-летний Пеэтер Эрнитс — зоолог, журналист и политик, представляющий Центристскую партию. В 2025 году, будучи внефракционным депутатом, он голосовал против законопроекта, который позволил бы ограничить на территории Эстонии деятельность канонической православной церкви.

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