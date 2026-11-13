Снижение стоимости бензина на независимых АЗС в России продолжается второй месяц "Известия": цены на бензин на независимых АЗС падают второй месяц подряд

Москва13 ноя Вести.Стоимость бензина АИ-92 на независимых автозаправочных станциях (АЗС) в России в ноябре уменьшилась в среднем на 19,8% относительно пиковых значений сентября 2026 года. Об этом сообщила газета "Известия", ссылаясь на данные компании "ОМТ Консалт".

Литр бензина марки 92-го на независимых заправках обходится примерно в 84,01 рубля, говорится в материале. За тот же период цена на бензин марки АИ-95 снизилась на 18,7% и достигла 93,47 рубля, АИ-98/100 — на 11,7%, до 129,78 рубля, а дизельного топлива — на 3,3%, до 98,52 рубля.

Основным фактором удешевления на независимых заправках стало исчезновение ажиотажного спроса, считает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Поскольку обстановка нормализуется, оптовые цены на топливо снижаются, что делает покупку топлива для независимых сетей АЗС более выгодной. В итоге частные заправки постепенно корректируют стоимость продукции, приближая ее к уровню вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК).

Кроме этого, на снижение цен влияет возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые ранее останавливались на плановые и внеплановые ремонты.

Тем не менее, несмотря на снижение, топливо на независимых заправках по-прежнему дороже, чем на АЗС ВИНК. После сентябрьского пика заправки, принадлежащие крупным компаниям, также уменьшили цены, но не так существенно, отметила газета.

К ноябрю бензин марки АИ-92 подешевел на 7,6% до 61,37 рубля, АИ-95 — на 7,9% до 66,30 рубля, дизель — на 7,4% до 76,17 рубля. Рекордное падение показал только АИ-98 — он стал дешевле на 46,9%, стоимость топлива этой марки упала до 72,75 рубля.

Динамика снижения цен у ВИНК меньше, чем у независимых заправок, потому что в период ажиотажа они сдерживали стоимость на своих АЗС, заявил изданию зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Теперь АЗС нефтяных компаний фиксируют прибыль, компенсируя ранее упущенное, добавил парламентарий.

Ранее замдиректора Международного института энергетической политики (МИЭП) МГИМО Александр Фролов заявил об улучшении ситуации со стоимостью топлива на российском рынке за последние три недели. Эксперт объяснил, что в первую очередь такая тенденция сформировалась из-за снижения верхней границы цены на топливо.