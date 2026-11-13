RT: две собаки Флин и Бим погибли, спасая хозяйку от медведя на Сахалине

Собаки Флин и Бим ценой своих жизней спасли хозяйку от медведя на Сахалине RT: две собаки Флин и Бим погибли, спасая хозяйку от медведя на Сахалине

Москва13 ноя Вести.Две собаки ценой своих жизней спасли хозяйку от медведя на Сахалине. Об этом сообщает RT со ссылкой на питомник лабрадоров.

Инцидент произошел, когда женщина с лабрадором по кличке Флин и псом Бимом подходила к своему дому. Неожиданно выскочил разъяренный медведь – предположительно, зверь был ранен.

Две собаки попытались противостоять медведю, дав своей хозяйке возможность спрятаться. Первым на хищника набросился Флин. Затем медведь переключился на Бима.

После этого медведь побежал дальше по деревне. По предварительной информации, хищника застрелил местный житель.

От полученных в схватке с медведем ранений Бим погиб на месте. Флина доставили в клинику, операция длилась четыре часа, но пес все равно умер на следующий день.

Хозяйка собак находится в тяжелом моральном состоянии и перестала разговаривать, ей требуется психологическая помощь.

В октябре в Минздраве Приморского края сообщали, что щенок помог 65-летнему рыбаку при нападении медведицы.