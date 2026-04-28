Москва28 апр Вести.Человечество не справляется с задачей и находится в беде, заявил журналист Владимир Соловьёв в эксклюзивном интервью с блогером Викторией Боней для ИС "Вести".

Мне кажется, что человечество не справляется с задачей в целом – и мужчины, и женщины. Все гораздо страшнее. Мне кажется, что человечество находится в такой страшной беде, что идет к неминуемой катастрофе сказал Соловьёв

Он добавил, что "само это разделение ответственности" на мужчин и женщин заведет человечество в беду.

Ранее Виктория Боня записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что выступает от лица россиян, и назвав пять тем, о которых, как она предположила, главе государства "ни один губернатор не скажет".

Позже Соловьёв выразил готовность пригласить Боню в эфир "для обсуждения ситуации".