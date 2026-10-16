Москва16 окт Вести.Соратники почтили память Арсена Павлова, героя ДНР, известного по позывному Моторола. Военкор Семен Пегов в комментарии ИС "Вести" отметил, что Павлов был умным и смекалистым и свое окружение призывал все тщательно обдумывать.

Я никогда не забуду, как невероятно заразительно он смеялся. Не забуду его живой, смекалистый, сметливый, очень острый ум, который заставлял тебя самого мыслить так же сказал Семен Пегов

Кроме того, на передовой бойцы не раз отмечали, что Моторола был талантливым командиром.

У него была военная чуйка, она помогала, спасала и позволяла принимать правильные решения отметил ветеран боевых действий, с 2014 по 2022 гг. командир разведывательной роты ОРБ "Спарта" Александр Агранович

За воинскую службу Арсен Павлов был награжден Георгиевским крестом, орденом "За воинскую доблесть" и званием Героя ДНР.

В критические моменты его подразделение "Спарта" было настоящим щитом для молодой республики, для русских людей, которые встали на свою защиту указал военкор Евгений Поддубный

Погиб Моторола 16 октября 2016. Его взорвали в лифте собственного дома, когда он возвращался после службы.

Его убийца Александр Погорелов в июне 2024 года приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.