Соскин: Украину покинули 10 миллионов человек и они не собираются возвращаться

Соскин: десять миллионов украинцев уехали из страны и не вернутся обратно Соскин: Украину покинули 10 миллионов человек и они не собираются возвращаться

Москва29 ноя Вести.Десять миллионов граждан Украины покинули страну и уже не планируют возвращаться обратно. Такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Из Украины уехали десять миллионов человек, может, даже больше... И они уже не вернутся. У них другая работа, жизнь, знакомства... Куда им возвращаться, на пепелище? приводит РИА Новости слова политолога

Он напомнил, что на Украине драконовские налоги, и все те, кто уехали, не хотят снова приезжать "в этот концлагерь".

На кого работать? На Зеленского, Миндича, Ермака? задался вопросом Соскин

По мнению политолога, реальность очень проста: люди, которые уехали из Украины, не будут возвращаться обратно - наоборот, ехать будут к ним. Они будут встраиваться в русскоговорящий лингвистический поток, а их дети поступят в садики, гимназии, техникумы, университеты, добавил Соскин.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель сравнила Украину под его руководством с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла "1984". По мнению Мендель, единственная возможная модель существования там - это покорное общество, где каждый занят лишь собственным выживанием.