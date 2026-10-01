Сотрудник гуманитарной организации заразился Эболой во время работы в ДР Конго

Сотрудник "Врачей без границ" заразился Эболой в ДР Конго Сотрудник гуманитарной организации заразился Эболой во время работы в ДР Конго

Москва1 окт Вести.Сотрудник международной гуманитарной организации "Врачи без границ" заразился лихорадкой Эбола во время работы в Демократической Республике Конго (ДРК), следует из сообщения на сайте организации.

Сотрудника эвакуируют в Нидерланды с соблюдением всех необходимых медицинских протоколов.

У одного из наших сотрудников, участвовавших в ДРК в борьбе с Эболой, был обнаружен ее возбудитель - вирус Бундибуджио говорится в сообщении

Имя, физическое состояние и гражданство инфицированного не раскрываются.

Сотрудники "Врачей без границ" борются со вспышкой Эболы в конголезских провинциях Итури, Северное Киву, Чопо и Верхнее Уэле. На сегодняшний день количество заболевших достигло 8 116, умерли 3 924 человека. Вспышкой лихорадки затронуты семь провинций страны из 26.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.