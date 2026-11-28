Сотрудники администрации Трампа поселились на военных объектах из-за угроз CNN: рекордное число членов администрации Трампа переехало на военные базы

Москва28 ноя Вести.На охраняемых военных объектах живет рекордное количество сотрудников американской администрации, утверждает телеканал CNN.

Около полудюжины членов администрации Трампа сейчас живут в военном жилом фонде Вашингтона - исторически высокий показатель следует из сообщения

В числе проживающих на военных базах, по данным СМИ, глава минфина Скотт Бессент, генпрокурор Тодд Бланш, шефа Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Причина заключается в угрозах из-за рубежа, подчеркивает телеканал.

Ранее разведка Израиля предупредила США о возможной угрозе американскому президенту Дональду Трампу и его администрации.