Москва28 нояВести.На охраняемых военных объектах живет рекордное количество сотрудников американской администрации, утверждает телеканал CNN.
Около полудюжины членов администрации Трампа сейчас живут в военном жилом фонде Вашингтона - исторически высокий показательследует из сообщения
В числе проживающих на военных базах, по данным СМИ, глава минфина Скотт Бессент, генпрокурор Тодд Бланш, шефа Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер.
Причина заключается в угрозах из-за рубежа, подчеркивает телеканал.
Ранее разведка Израиля предупредила США о возможной угрозе американскому президенту Дональду Трампу и его администрации.