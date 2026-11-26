Захарова: зарубежные оборонные компании могут быть привлечены к ответственности

Сотрудников зарубежных оборонных компаний могут привлечь к ответственности в РФ Захарова: зарубежные оборонные компании могут быть привлечены к ответственности

Москва26 ноя Вести.Сотрудники зарубежных оборонных компаний, участвовавших в атаках против России, являются законными военными целями и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в случае если гражданские лица принимают непосредственное участие в боевых действиях, они утрачивают право пользоваться защитой по международному гуманитарному праву, как гражданские лица.

Гражданские сотрудники иностранных оборонных предприятий, напрямую участвующие в осуществлении атак против Российской Федерации, … могут и должны быть привлечены к уголовной ответственности сказала Захарова в ходе брифинга

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона никого не пугает, а напоминает об ответственности.

Ранее сообщалось, что за разработкой и производством украинских морских беспилотников Magura стоят оборонные подрядчики НАТО, бывшие чиновники и высокопоставленные военные США и Великобритании.