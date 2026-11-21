Figaro: Франция ожидает, что следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби

Советник Макрона рассказал, где могут пройти следующие переговоры по Украине Figaro: Франция ожидает, что следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби

Москва21 ноя Вести.Один из советников президента Франции Эммануэля Макрона заявил газете Le Figaro, что следующие переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби.

Дата, по его словам, пока не определена.

Франция ожидает, что следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби, дату пока не определили следует из публикации в газете

Советник Макрона заявил журналистам, что переговоры не состоятся, если в них не будут принимать участие европейцы.

Ранее власти Франции назвали условие, при котором делегация представителей Европейского союза (ЕС) готова отправиться в Москву.