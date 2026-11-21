Москва21 нояВести.Один из советников президента Франции Эммануэля Макрона заявил газете Le Figaro, что следующие переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби.
Дата, по его словам, пока не определена.
Франция ожидает, что следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби, дату пока не определилиследует из публикации в газете
Советник Макрона заявил журналистам, что переговоры не состоятся, если в них не будут принимать участие европейцы.
Ранее власти Франции назвали условие, при котором делегация представителей Европейского союза (ЕС) готова отправиться в Москву.