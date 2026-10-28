Москва28 октВести.Старший советник президента Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба в студенческие годы сыграл эпизодическую роль в российском детективном сериале "Улицы разбитых фонарей".
Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
По его данным, Кабба учился в Санкт-Петербургском горном институте и во время учебы принял участие в съемках проекта.
Эпизод с его участием входит в серию "Международный патруль". Как отметил Юнашев, чиновник показал эту запись коллегам.
Ранее актер Алексей Нилов рассказал, почему не общается с коллегами из "Улиц разбитых фонарей".