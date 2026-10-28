Советник президента Сьерра-Леоне снимался в российском сериале Советник президента Сьерра-Леоне снялся в сериале "Улицы разбитых фонарей"

Москва28 окт Вести.Старший советник президента Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба в студенческие годы сыграл эпизодическую роль в российском детективном сериале "Улицы разбитых фонарей".

Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По его данным, Кабба учился в Санкт-Петербургском горном институте и во время учебы принял участие в съемках проекта.

Эпизод с его участием входит в серию "Международный патруль". Как отметил Юнашев, чиновник показал эту запись коллегам.

Ранее актер Алексей Нилов рассказал, почему не общается с коллегами из "Улиц разбитых фонарей".