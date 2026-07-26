"Союз МС-28" с экипажем приземлился в Казахстане "Союз МС-28" с экипажем вернулся на Землю

Москва26 июл Вести.Корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом успешно приземлился в Казахстане.

Утром 26 июля корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС). После удаления корабля от МКС на безопасное расстояние его двигатель был включен на торможение, затем "Союз" с экипажем вошел в плотные слои атмосферы и разделился на отсеки.

Экипаж работал на Международной космической станции с 27 ноября 2025 года. Как уточнили в Роскосмосе, за время экспедиции Микаев и Кудь-Сверчков дважды выходили в космос, работали по программе реализации 42 научных экспериментов.

14 июля к МКС прибыл корабль "Союз МС-29" с новым экипажем. В ближайшие восемь месяцев на станции будут работать российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон.