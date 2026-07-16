СБ РФ: отдельные лидеры ЕС начали трезветь в вопросе их отношений с Киевом

Сознание отдельных лидеров ЕС начало отрезвляться, заявили в СБ РФ СБ РФ: отдельные лидеры ЕС начали трезветь в вопросе их отношений с Киевом

Москва16 июл Вести.Сознание отдельных лидеров Евросоюза начинает "отрезвляться", потому что в их государствах растет возмущение героизацией нацизма на Украине, заявил в интервью ТАСС замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.

У отдельных лидеров стран Евросоюза, даже из числа ближайших союзников по военной поддержке киевского режима, уже начинается процесс отрезвления сознания сказал он

В качестве наглядного примера Коков привел Польшу, возмущенную проводимой украинскими властями героизацией пособников нацистов, в том числе ответственных за события, связанные с Волынской резней.

Отношения между Украиной и Польшей обострились из-за решений Киева, связанных с чествованием националистов Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещена в РФ) и деятелей Организации украинских националистов (запрещена в РФ как экстремистская).

После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла, являющегося высшей наградой Польши. Навроцкий объяснил это решение тем, что у польского народа есть гордость и предел терпения в вопросах, затрагивающих как Польшу, так и ее союзников. Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины. Тогда в Польше заявили, что без его участия встреча пройдет более эффективно.

11 июля Навроцкий, выступая по случаю Дня памяти жертв Волынской резни, высказался за запрет в Польше флагов УПА и ОУН.