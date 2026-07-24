"Спасибо, что вывезли из этого ада": в Донецке спустя 7 лет воссоединилась семья В Донецке спустя 7 лет воссоединилась семья, которую эвакуировали из Родинского

Москва24 июл Вести.Семья, которую эвакуировали из Родинского, смогла встретиться со своими родственниками – бабушкой и дедушкой – в Донецке спустя семь лет. Внучка Анастасия Лабузова в интервью ИС "Вести" рассказала, что было приятно вернуться в дом, где последний раз была еще ребенком.

В Донецке к старшему поколению привезли семью с уже выросшей внучкой. Их эвакуировали из Родинского, операцию по спасению проводили в несколько этапов. Семья поблагодарила российских бойцов, которые вывезли их "из этого ада".

Это была такая встреча, не передать словами. Нас вчера привезли к бабушке домой, а я у нее была последний раз году в 2019-м, мне лет девять было. Это такое ощущение было вернуться в этот домик к бабушке, к дедушке поделилась Анастасия

Она рассказала, что в тяжелые моменты ее спасали книги, она читала, учила стихотворения, чтобы отвлечься и "меньше об этом всем думать".

Ранее боец 5-го комендантского полка 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" Назарий Гура рассказал, как спас мирных жителей от удара вражеского дрона во время эвакуации из Родинского в Донецкой Народной Республике (ДНР).