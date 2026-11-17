Москва17 ноя Вести.Спрос на виниловые пластинки увеличился в России, при этом их покупают многие россияне, а не только профессиональные коллекционеры. Об этом сообщили РИА Новости представители торговых площадок.

В России сохраняется тренд на популяризацию ретроносителей музыки​​​. Продажи виниловых пластинок на Wildberries в третьем квартале увеличились в полтора раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отметили в пресс-службе RWB

Отмечается, что в первом полугодии 2026 года продажи выросли на 43%, а средний чек по итогам третьего квартала сократился на 4%. В среднем стоимость пластинки составляет 3200 рублей.

На маркетплейсах также заметно вырос спрос на винил. Так, на Ozon в октябре текущего года он возрос в 1,4 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По словам представители музыкальных магазинов, раньше за пластинками приходили опытные коллекционеры и меломаны, а сейчас винил покупают самые разные люди. Как правило, они выбирают пластинки в качестве подарка. Считается, что прослушивание винилового диска создает особое звучание и атмосферу, которые отличаются от цифрового формата.

Ранее стало известно, какие виниловые пластинки самые популярные у россиян.