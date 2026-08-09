Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников над Башкирией и Татарстаном

Средства ПВО 9 августа уничтожили 12 дронов ВСУ над Татарстаном и Башкирией Российская ПВО сбила 12 украинских беспилотников над Башкирией и Татарстаном

Москва9 авг Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Башкирией и Татарстаном, сообщили в Министерстве обороны России.

...Перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 9 августа, над регионами России сбили 153 украинских беспилотника.