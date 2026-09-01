Силы ПВО России уничтожили более 90 украинских крылатых ракет "Фламинго" за лето

Средства ПВО России сбили свыше 90 крылатых ракет ВСУ "Фламинго" за три месяца Силы ПВО России уничтожили более 90 украинских крылатых ракет "Фламинго" за лето

Москва1 сен Вести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) с 1 июня по 31 августа 2026 года перехватили 94 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает ТАСС, базируясь на сводках Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

Согласно данным военного ведомства, наибольшее число ракет указанного типа за одни сутки было уничтожено 15 августа. В тот день средства ПВО сбили 17 "Фламинго".

Ранее сообщалось, что с января по август 2026 года российские войска установили контроль как минимум над 199 населенными пунктами в зоне специальной военной операции (СВО).