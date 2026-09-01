Москва1 сенВести.Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) с 1 июня по 31 августа 2026 года перехватили 94 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает ТАСС, базируясь на сводках Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.
Согласно данным военного ведомства, наибольшее число ракет указанного типа за одни сутки было уничтожено 15 августа. В тот день средства ПВО сбили 17 "Фламинго".
Ранее сообщалось, что с января по август 2026 года российские войска установили контроль как минимум над 199 населенными пунктами в зоне специальной военной операции (СВО).