Средства ПВО сбили за неделю более 4,5 тыс. дронов и 89 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Российская армия сбила несколько тысяч дронов ВСУ в зоне спецоперации Средства ПВО сбили за неделю более 4,5 тыс. дронов и 89 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Москва26 июн Вести.Средства противоздушной обороны (ПВО) уничтожили за неделю более 4,5 тысячи дронов и 89 авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны РФ.

Также сбиты пять британских крылатых ракет Storm Shadow и шесть реактивных снарядов HIMARS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в еженедельной сводке российского военного ведомства

Кроме того, с 20 по 26 июня ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по энергетическим и транспортным объектам ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения БПЛА.