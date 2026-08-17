ВС РФ уничтожили за сутки 12 авиабомб и 797 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Средства ПВО сбили за сутки почти 800 украинских дронов и 12 авиабомб в зоне СВО ВС РФ уничтожили за сутки 12 авиабомб и 797 дронов ВСУ в зоне спецоперации

Москва17 авг Вести.Российские войска в зоне спецоперации уничтожили 797 украинских дронов и 12 авиабомб за сутки, сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб…, а также 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сводке за понедельник

Отмечается, что также сбиты два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и два Vampire чешского производства.

Ранее сообщалось, что всего с начала года российские силы ПВО перехватили уже свыше 100 тысяч дронов ВСУ.