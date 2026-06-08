Средства ПВО уничтожили днем в понедельник 124 дрона ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО уничтожили днем в понедельник 124 дрона ВСУ над регионами РФ Средства ПВО уничтожили днем в понедельник 124 дрона ВСУ над регионами РФ

Москва8 июн Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за шесть часов понедельника 124 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

C 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Липецкой, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Подмосковья, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Министерство обороны РФ утром в понедельник сообщило, что за ночь над российскими регионами были уничтожены 310 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.