Силы ПВО сбили 416 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь на 3 сентября

Средства ПВО в ночь на четверг уничтожили 416 украинских дронов над регионами РФ Силы ПВО сбили 416 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь на 3 сентября

Москва3 сен Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 3 сентября 416 украинских беспилотников в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 2 сентября до 8:00 мск 3 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 416 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что БПЛА противника были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны отчиталось, что в течение дня 2 сентября российские силы ПВО уничтожили 238 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).