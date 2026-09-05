SRF: Германия не стала уступать Швейцарии часть элементов из поставки Patriot SRF: Германия отказалась передать Швейцарии часть заказанных систем Patriot

Москва5 сен Вести.Германия не согласилась уступить Швейцарии компоненты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поскольку намерена восполнить запасы после передачи собственных систем Украине. Об этом сообщил портал Швейцарского радио и телевидения SRF.

В материале говорится, что Берн заказал пять огневых единиц Patriot еще в 2022 году и рассчитывал получить их в 2026–2028 годах. Однако США перенаправили предназначенную Швейцарии партию Германии, которая ранее поставила часть своих комплексов Киеву.

Глава швейцарского ведомства по закупкам вооружений Armasuisse Урс Лоэр подтвердил, что переговоры с Берлином не принесли результата.

По его словам, немецкая сторона стремится как можно быстрее заменить переданные Украине системы. В результате сроки поставок Patriot Швейцарии могут сместиться на 2030-е годы.

Стоимость контракта, по данным портала, возрастет как минимум с 2 миллиардов до 3,7 миллиарда швейцарских франков, что соответствует примерно 3,9 миллиарда долларов.

Ранее The New York Times писала, что запасы ракет-перехватчиков Patriot у США составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном.