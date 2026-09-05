Москва5 сенВести.Германия не согласилась уступить Швейцарии компоненты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, поскольку намерена восполнить запасы после передачи собственных систем Украине. Об этом сообщил портал Швейцарского радио и телевидения SRF.
В материале говорится, что Берн заказал пять огневых единиц Patriot еще в 2022 году и рассчитывал получить их в 2026–2028 годах. Однако США перенаправили предназначенную Швейцарии партию Германии, которая ранее поставила часть своих комплексов Киеву.
Глава швейцарского ведомства по закупкам вооружений Armasuisse Урс Лоэр подтвердил, что переговоры с Берлином не принесли результата.
По его словам, немецкая сторона стремится как можно быстрее заменить переданные Украине системы. В результате сроки поставок Patriot Швейцарии могут сместиться на 2030-е годы.
Стоимость контракта, по данным портала, возрастет как минимум с 2 миллиардов до 3,7 миллиарда швейцарских франков, что соответствует примерно 3,9 миллиарда долларов.
Ранее The New York Times писала, что запасы ракет-перехватчиков Patriot у США составляют менее 1700 единиц на фоне конфликта с Ираном.