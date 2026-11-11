Срок ожидания инвалидных колясок в Англии достигает двух лет Омбудсмен Англии: инвалиды ждут коляски до двух лет вместо четырех месяцев

Москва11 ноя Вести.В Англии людям с инвалидностью приходится ждать получения инвалидных колясок от Национальной службы здравоохранения до двух лет вместо четырех месяцев. Об этом говорится в докладе государственного омбудсмена Паулы Сассекс, опубликованном на сайте омбудсмена.

Мы сталкивались с тем, что люди месяцами ждут необходимые им коляски или ждут, пока их отремонтируют, и при этом часто без понимания, что происходит и когда их проблему решат написано в документе

В докладе приводятся инциденты с длительными задержками с поставкой инвалидных колясок. В некоторых случаях ожидание составляло от шести месяцев до года или двух лет вместо заявленных 18 недель. Из-за этого мужчина на протяжении долгого времени не мог выезжать из дома без сопровождения, а трехлетний мальчик – посещать школу.

В целом за последние пять лет число жалоб на долгое ожидание выросло почти в 14 раз. В связи с этим омбудсмен начала расследование в отношении службы здравоохранения Великобритании.

По словам Сассекс, проблема может быть связана в том числе с нехваткой достоверных данных о нуждающихся, а также отсутствием реальных сроков поставок и небрежным ведением соответствующей документации.