Reuters: США подталкивали Венесуэлу и Ирак к выходу из ОПЕК

США подталкивали Венесуэлу и Ирак к выходу из ОПЕК Reuters: США подталкивали Венесуэлу и Ирак к выходу из ОПЕК

Москва27 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2026 года призывала Венесуэлу и Ирак рассмотреть возможность выхода из ОПЕК. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что США также препятствовала Венесуэле в уплате ежегодных членских взносов в организацию.

Подчеркивается, что американские чиновники добивались роста нефтедобычи и инвестиций в обеих странах, а некоторые из них опасались, что квоты ОПЕК могут этому помешать.

Давление на Венесуэлу оказалось настолько сильным, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вмешался и убедил Вашингтон не настаивать, отмечается в публикации.

В то же время премьер-министр Ирака Али Фалех аль-Заиди поднял вопрос о выходе из организации на заседании правительства после консультаций с американскими чиновниками. Остаться в группе и обиваться более высокой квоты его убедило Нефтяное министерство страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что не слышал о якобы планах Венесуэлы и Ирака выйти из ОПЕК+ под давлением США.