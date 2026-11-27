Москва27 нояВести.Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2026 года призывала Венесуэлу и Ирак рассмотреть возможность выхода из ОПЕК. Об этом пишет Reuters.
Уточняется, что США также препятствовала Венесуэле в уплате ежегодных членских взносов в организацию.
Подчеркивается, что американские чиновники добивались роста нефтедобычи и инвестиций в обеих странах, а некоторые из них опасались, что квоты ОПЕК могут этому помешать.
Давление на Венесуэлу оказалось настолько сильным, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вмешался и убедил Вашингтон не настаивать, отмечается в публикации.
В то же время премьер-министр Ирака Али Фалех аль-Заиди поднял вопрос о выходе из организации на заседании правительства после консультаций с американскими чиновниками. Остаться в группе и обиваться более высокой квоты его убедило Нефтяное министерство страны.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что не слышал о якобы планах Венесуэлы и Ирака выйти из ОПЕК+ под давлением США.