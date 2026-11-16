США впервые за 35 лет создают новую ядерную бомбу TWZ: США создают первую со времен холодной войны новую ядерную бомбу

Москва16 ноя Вести.США впервые с 1991 года присвоили новый индекс свободнопадающей ядерной авиабомбе - B94. Обозначение появилось в пояснительной записке комитета по ассигнованиям Сената США к законопроекту о финансировании министерства энергетики на 2027 финансовый год, сообщает портал The War Zone (TWZ).

На реализацию программы дополнительно направляется 77,108 миллиона долларов. Как отмечает TWZ, это знаковый шаг: после распада СССР и закрытия проекта бомбы B90 в 1991 году Вашингтон не вводил новых индексов для свободнопадающих ядерных боеприпасов, ограничиваясь модернизацией арсеналов времен холодной войны.

Предположительно, бомба B94 предназначена для уничтожения сильно заглубленных подземных бункеров.

Какой именно будет бомба B94, еще предстоит подтвердить. Единственным известным на данный момент вооружением, подходящим под это общее описание, является противобункерная система доставки ядерного оружия воздушного базирования (NDS-A) пишет издание

По оценке TWZ, разработка такого боеприпаса связана с тем, что противники США активно переносят ключевые военные и ядерные объекты под землю. Речь идет о модернизации подземных командных пунктов, строительстве новых ракетных шахт и бункеров, а также подземных объектов в ряде стран.