Москва29 июнВести.Вашингтон выполняет свои обязательства в рамках режима прекращения огня с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, США исходят из того, что прекращение боевых действий остается в силе.
Что касается нас, то мы выполняем свою часть соглашения о прекращении огнясказала она в эфире телеканала Fox News
При этом американский лидер Дональд Трамп сохраняет готовность к использованию военной силы в отношении Исламской Республики, если это будет необходимо, добавила Ливитт.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Вашингтон и Тегеран возобновят технические консультации по всем направлениям двустороннего меморандума о взаимопонимании.