Ливитт: США выполняют свою часть соглашения о прекращении огня с Ираном

США выполняют свою часть сделки о прекращении огня с Ираном, утверждает Ливитт Ливитт: США выполняют свою часть соглашения о прекращении огня с Ираном

Москва29 июн Вести.Вашингтон выполняет свои обязательства в рамках режима прекращения огня с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, США исходят из того, что прекращение боевых действий остается в силе.

Что касается нас, то мы выполняем свою часть соглашения о прекращении огня сказала она в эфире телеканала Fox News

При этом американский лидер Дональд Трамп сохраняет готовность к использованию военной силы в отношении Исламской Республики, если это будет необходимо, добавила Ливитт.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Вашингтон и Тегеран возобновят технические консультации по всем направлениям двустороннего меморандума о взаимопонимании.