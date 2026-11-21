Стало известно, что осложнит выпуск дронов на Украине FT: выпуску дронов на Украине помешает резко подорожавшее оптоволокно

Москва21 ноя Вести.Подорожание оптоволокна может существенно осложнить производство дронов для нужд ВСУ, пишет Financial Times. Стоимость оптоволокна, используемого для выпуска оптоволоконных беспилотников, с весны резко выросла с примерно $4 до $30 за километр.

Удорожание оптоволокна усложнило производство дронов на Украине, поскольку закупки оптоволокна украинскими производителями БПЛА раздроблены между сотнями компаний и посредников, а это затрудняет обеспечение поставок отмечает издание

В отличие от дронов с радиоуправлением оптоволоконные БПЛА соединяются с оператором тонким кабелем и поэтому неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих беспроводные сигналы.

К концу 2026 года спрос на оптоволокно со стороны производителей беспилотников может достичь 146 млн км - на 155% больше, чем годом ранее, предполагает издание.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС намерен году поставить Украине до 20 миллионов беспилотников в 2027 году.