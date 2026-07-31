Москва31 июл Вести.В распоряжении информационной службы "Вести" появились фото страниц комикса, который премьер-министру России Михаилу Мишустину подарил ветеран специальной военной операции, автор издания Ростислав Павлов.

Комикс называется "Алеша". Он посвящен подвигам российских героев-танкистов. Работа была выпущена при поддержке правительства Республики Саха в рамках патриотического проекта "Земля Героев РФ". Автор сообщает, что история повествует о том, как люди справлялись с трудными ситуациями и оказывали друг другу помощь.

Ранее президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков сообщил, что в России за год выходит до 70 книг про специальную военную операцию.