Стало известно о планах Болсонару выступить в имении Трампа Мар-а-Лаго CPAC: бежавший из Бразилии Флавиу Болсонару выступит в резиденции Трампа

Москва5 ноя Вести.Бежавший в США экс-кандидат в президенты Бразилии и сенатор Флавиу Болсонару выступит в резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в четверг, 5 ноября, сообщили РИА Новости в организации Конференция консервативного политического действия (CPAC).

31 октября Трамп заявил, что Болсонару может оставаться на территории Соединенных Штатов столько, сколько захочет. Американский лидер утверждал, что не собирается проводить встречу с бразильским политиком, поскольку находится в Вашингтоне.

Флавиу Болсонару, который 25 октября уступил действующему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве во втором туре выборов, спустя два дня отправился частным самолетом в США.

Это произошло после решения судьи Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, обязавшего Болсонару сдать паспорта и запретившего ему покидать страну в связи с расследованием дела об отмывании средств.