Москва13 июлВести.В Росмолодежи рассказали о состоянии министра по молодежной политике Запорожской области, пострадавшего в результате удара украинского дрона по автомобилю. Как сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширпов, Егор Логунов получил легкое ранение ноги.
Во время отражения вражеской атаки по трассе "Новороссия" автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области попал под удар дрона. Егор Логунов получил легкое ранение ногинаписал Аширов в своем Telegram-канале
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Запорожской области загорелся сетевой супермаркет.