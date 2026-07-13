В Росмолодежи рассказали о состоянии министра по молодежной политике Запорожья

Стало известно о состоянии раненого министра по молодежной политике Запорожья В Росмолодежи рассказали о состоянии министра по молодежной политике Запорожья

Москва13 июл Вести.В Росмолодежи рассказали о состоянии министра по молодежной политике Запорожской области, пострадавшего в результате удара украинского дрона по автомобилю. Как сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширпов, Егор Логунов получил легкое ранение ноги.

Во время отражения вражеской атаки по трассе "Новороссия" автомобиль министра по молодежной политике Запорожской области попал под удар дрона. Егор Логунов получил легкое ранение ноги написал Аширов в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Запорожской области загорелся сетевой супермаркет.