Статус русского языка в Казахстане не изменен, заявил омбудсмен Омбудсмен Ластаев: в конституции Казахстана не изменен статус русского языка

Москва17 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в республике Казахстан Артур Ластаев заявил корреспонденту "Ленты.ру", что статус русского языка не был изменен в новой конституции, вступившей в силу 1 июля 2026 года. В формулировке о русском языке слово "наравне" лишь было заменено на слово "наряду".

Некорректно, когда говорят, что статус [русского языка] изменен. Мы говорим "наряду". В первом ряду какой язык? Казахский. Наряду с государственным языком, какой язык? Русский. Разве это девальвация? Это изменение было юридической техникой, которая является правильной с точки зрения нормотворческой деятельности объяснил омбудсмен

По словам Ластаева, в Казахстане проживает очень много русских, действуют русские школы, существует высшее образование на русском языке. По сути русский язык в Казахстане употребляется наряду с государственным, подчеркнул омбудсмен.