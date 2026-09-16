Москва16 сен Вести.Россия идет по пути правды, ее граждане хотят защищать свою страну, заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, актер и режиссер Стивен Сигал в ходе открытого диалога федерального просветительского марафона "Знание.Первые" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Для меня Россия – это страна, которая идет по пути правды подчеркнул Сигал

Он также отметил, что люди в России хотят защищать свою страну, хотят простой, скромной, богобоязненной жизни. И для актера это очень много значит.

Ранее в ходе марафона "Знание.Первые" Сигал также заявяиактер заявил, что президент России Владимир Путин – самый великий лидер в мире.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны мира.