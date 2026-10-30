Студенты стали авторами более 400 цифровых решений на хакатоне MAX Студенты представили более 440 цифровых решений на хакатоне мессенджера MAX

Москва30 окт Вести.Участники студенческого хакатона MAX разработали 442 прототипа чат-ботов и мини-приложений для платформы. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера.

К отборочному этапу допустили команды, объединившие 1442 участников. Они разрабатывали сервисы в пяти направлениях: социальная поддержка, образование, досуг, умный город и бизнес.

В финал хакатона вышли 40 команд, а 15 победителей разделили призовой фонд в размере 5 миллионов рублей.

Было создано более 400 прототипов цифровых решений — от сервисов записи к врачу и образовательных платформ до инструментов для волонтерства и умного города. Важно отметить, что тематические треки сформированы на основе более чем 140 заявок от федеральных органов власти: молодежь напрямую отвечает на актуальные запросы государства и общества прокомментировал мероприятие замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук

Вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов подчеркнул, что хакатоны позволяют студентам работать над практическими задачами и представлять результаты экспертам. Он подтвердил, что наиболее перспективные проекты получат дальнейшее развитие в экосистеме мессенджера.

Ранее холдинг VK впервые назвал размер выручки мессенджера MAX. За период с июля по неполный октябрь 2026 года выручка составила свыше 700 миллионов рублей.