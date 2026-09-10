Двух женщин арестовали по делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного

Суд арестовал двух женщин по делу о подделках Эрнста Неизвестного Двух женщин арестовали по делу о махинациях с работами Эрнста Неизвестного

Москва10 сен Вести.По делу о подделке картин и скульптур Эрнста Неизвестного арестованы две женщины, ранее проходившие потерпевшими. Речь о директоре аукционного дома "Первые имена" Розе Верховиной и основательнице галереи "Веллум" Любови Агафоновой, сообщает KP.RU.

Следователь запрашивал для обеих арест на два месяца, однако 235-й гарнизонный военный суд отправил женщин под домашний арест.

Также уточняется, что дилеров поддельной продукции в этой истории было несколько. Согласно информации источника, их могло быть до четырех человек.

Подделки работ Эрнста Неизвестного были обнаружены на выставке в Третьяковской галерее, приуроченной к 100-летию со дня рождения скульптора. Она проходила с декабря 2025-го по май 2026 годов.