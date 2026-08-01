Суд Израиля запретил использование крокодилов при охране тюрем с террористами Суд Израиля запретил применять крокодилов для охраны тюрем с террористами

Москва3 авг Вести.Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны террористов в тюрьмах. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

В пубикации говорится, что судьи вынесли решение о временном запрете на основании прошения, поступившего от организации по защите животных Let the Animals Live.

Сам Бен-Гвир обвинил судей в том, что они "встали на сторону террористов".

В очередной раз во время войны судебная система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам по обеспечению безопасности Израиля. … Мы знаем, что террористы опасаются появления крокодилов, но сегодня суд пришел им на помощь приводит слова министра The Jerusalem Post

По информации издания, несколько месяцев назад на Управление природы и парков Израиля оказывалось давление с целью получения Министерством национальной безопасности крокодилов из Хамат-Гадера (крокодиловая ферма в Израиле) и их размещения вокруг тюрем, где содержатся заключенные, осужденные за преступления против национальной безопасности страны. Предполагалось, что пилотный проект будет реализован в тюрьме Кциот в пустыне Негев на юге еврейского государства.

Ранее стало известно, что в Индии обсуждают использование змей и крокодилов в качестве естественного барьера на государственной границе. По информации газеты The Hindu, речь идет о труднодоступных участках границы в Индии и Бангладеш, которые не позволяют установить традиционную защиту из-за рек и болот.