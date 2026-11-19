Москва19 ноя Вести.Отменен приговор сценаристу Станиславу Берестовому, который был осужден за убийство бывшего участника шоу "Дом-2" Дмитрия Лукина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Евгения Лобанова.

Мосгорсуд отменил приговор Берестовому и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Станислава Берестового к шести годам и семи месяцам колонии. Он был признан виновным в причинении смерти бывшему участнику шоу "Дом-2" Дмитрию Лукину.

В ночь на 14 апреля 2025 года во время застолья в квартире Берестового, они с Лукиным поссорились и подрались. Лукин ударил Берестового и схватил нож. В ответ сценарист также взял нож и нанес потерпевшему более 50 ударов. Он сам вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть Лукина, Берестового госпитализировали.

Обвиняемый признал вину. Защита заявила, что у сценариста не было умысла на убийство, он лишь защищал свою жизнь.