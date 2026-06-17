Осужденный за дебош пермский экс-депутат Телепнев выйдет на свободу раньше срока

Суд смягчил наказание осужденному за дебош экс-депутату из Перми Телепневу Осужденный за дебош пермский экс-депутат Телепнев выйдет на свободу раньше срока

Москва17 июн Вести.Мурманский областной суд принял решение смягчить наказание бывшему депутату краевого Заксобрания Александру Телепневу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Экс-политик, избивший в пермском баре DJ Smash, вышел на свободу.

Оставшаяся часть наказания в 6 месяцев 21 день колонии-поселения заменена на 1 год 1 месяц ограничения свободы... говорится в сообщении

Первый раз Телепнев был осужден за драку в ночном клубе в феврале 2018 года. Там в результате конфликта он сломал челюсть популярному диджею Андрею Ширману (DJ Smash). Два года Телепнев провел в колонии-поселении и освободился по УДО осенью 2019 года.

30 апреля 2022 года экс-политик во время отдыха в пермском баре вступил в конфликт с барменом и начал бросать мебель и посуду. В итоге пострадал гость заведения и один из сотрудников.

За дебош Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима, но затем по решению суда отбывал срок в колонии-поселении в Кольском районе Мурманской области.

В 2025 году Александр Телепнев попытался добиться смягчения наказания, но суд отказал ему в просьбе.