Москва17 июнВести.Мурманский областной суд принял решение смягчить наказание бывшему депутату краевого Заксобрания Александру Телепневу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Экс-политик, избивший в пермском баре DJ Smash, вышел на свободу.
Оставшаяся часть наказания в 6 месяцев 21 день колонии-поселения заменена на 1 год 1 месяц ограничения свободы...говорится в сообщении
Первый раз Телепнев был осужден за драку в ночном клубе в феврале 2018 года. Там в результате конфликта он сломал челюсть популярному диджею Андрею Ширману (DJ Smash). Два года Телепнев провел в колонии-поселении и освободился по УДО осенью 2019 года.
30 апреля 2022 года экс-политик во время отдыха в пермском баре вступил в конфликт с барменом и начал бросать мебель и посуду. В итоге пострадал гость заведения и один из сотрудников.
За дебош Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима, но затем по решению суда отбывал срок в колонии-поселении в Кольском районе Мурманской области.
В 2025 году Александр Телепнев попытался добиться смягчения наказания, но суд отказал ему в просьбе.