Москва6 нояВести.Судовладельцы начали просить представителей йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) разрешать их судам проход через Красное море, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В газете напомнили, что хуситы создали в начале 2024 года Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО), одной из задач которого является обработка заявок судовладельцев на предоставление права безопасно пройти через контролируемые хуситами районы.
После того, как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, некоторые судовладельцы стали обращаться в КЦГО за гарантиями безопасности, прежде чем войти в Красное мореговорится в публикации
Подача заявок, по утверждению WSJ, происходит по электронной почте. Хуситы обычно отвечают на них в течение суток и рекомендуют не отключать системы автоматической идентификации, которые передают данные о скорости, пункте назначения судна, его местоположении и принадлежности.
Ранее хуситы запретили судам, связанным с США, Британией и Израилем, проход через Красное море, а также начали морскую блокаду Саудовской Аравии. В сентябре они захватили ряд островов в Красном море и усилили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.
Ведущий исследователь компании Ussal Consultancy Хасан Селим Озертем в беседе с ИС "Вести" отмечал, что если Баб-эль-Мандебский пролив будет полностью перекрыт для судоходства, то всему миру грозит "суровый зимний период" и высокие цены на энергоносители.