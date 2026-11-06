WSJ: судовладельцы запрашивают у хуситов разрешение на проход по Красному морю

Судовладельцы начали просить у хуситов разрешения на проход через Красное море WSJ: судовладельцы запрашивают у хуситов разрешение на проход по Красному морю

Москва6 ноя Вести.Судовладельцы начали просить представителей йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) разрешать их судам проход через Красное море, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В газете напомнили, что хуситы создали в начале 2024 года Координационный центр гуманитарных операций (КЦГО), одной из задач которого является обработка заявок судовладельцев на предоставление права безопасно пройти через контролируемые хуситами районы.

После того, как в июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, некоторые судовладельцы стали обращаться в КЦГО за гарантиями безопасности, прежде чем войти в Красное море говорится в публикации

Подача заявок, по утверждению WSJ, происходит по электронной почте. Хуситы обычно отвечают на них в течение суток и рекомендуют не отключать системы автоматической идентификации, которые передают данные о скорости, пункте назначения судна, его местоположении и принадлежности.

Ранее хуситы запретили судам, связанным с США, Британией и Израилем, проход через Красное море, а также начали морскую блокаду Саудовской Аравии. В сентябре они захватили ряд островов в Красном море и усилили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Ведущий исследователь компании Ussal Consultancy Хасан Селим Озертем в беседе с ИС "Вести" отмечал, что если Баб-эль-Мандебский пролив будет полностью перекрыт для судоходства, то всему миру грозит "суровый зимний период" и высокие цены на энергоносители.