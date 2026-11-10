Жара в 40 градусов установилась в Абу-Даби в первый день переговоров по Украине

Супержара установилась в Абу-Даби в первый день переговоров по Украине Жара в 40 градусов установилась в Абу-Даби в первый день переговоров по Украине

Москва10 ноя Вести.Жара в 40 градусов установилась в столице ОАЭ в первых день трехсторонних переговоров по украинскому вопросу. Об этом рассказал журналист Александр Топорин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

На улице почти 40 градусов. Будет ли такой же накал в дискуссиях в зале переговоров, непонятно… Самый популярный аксессуар сегодня у журналистов - это бутылка воды. Без нее никуда поделился Топорнин

Двухдневные переговоры по украинскому вопросу между представителями России, США и Украины начнутся Абу-Даби в 11.50 по местному времени (10.50 мск).