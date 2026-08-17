СВР: информационная война против РФ полна сюжетов за граню морали СВР: для евро-атлантических элит характерны гнусные вбросы наподобие Бучи

Москва17 авг Вести.Информационная война, которую евро-атлантические элиты с начала украинского конфликта ведут против России, характеризуется вбросом и раскруткой самых гнусных сюжетов за гранью морали и права, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

С самого начала украинского конфликта информационная война евро-атлантических элит против России характеризовалась вбросом и раскруткой самых гнусных, за гранью морали и права, сюжетов говорится в сообщении

Ярким примером служит кровавая инсценировка в Буче в апреле 2022 года, отметили в СВР. И подобные постановки не новы для западных спецслужб.

Достаточно вспомнить, что Вторая мировая война началась после Гляйвицкой провокации 31 августа 1939 г. - нападения переодетых в польскую форму эсэсовцев на радиостанцию в приграничном немецком городе Гляйвиц напомнили в пресс-бюро СВР

Однако цена подобных инсценировок может оказаться крайне высокой для самих организаторов, что показывает дальнейший ход истории, подчеркивается в сообщении.

Весной 2022 года в Минобороны РФ заявили, что опубликованные Киевом фотографии и видео из Бучи, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в этом городе, являются очередной украинской провокацией.

Как рассказала ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель, сам Зеленский был спокоен во время событий, якобы происходивших в Буче, и заверил одного из собеседников, что "все нормально".