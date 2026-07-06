СВР назвала удар по музею Севастополя спланированной провокацией Лондона СВР: удар по Музею обороны Севастополя был спланированной провокацией Лондона

Москва6 июл Вести.Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией лондонских спецслужб. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

Уточняется, что полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.

Резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб отмечается в сообщении

В СВР объяснили, что британские спецслужбы выбрали для удара музей из-за того, что в Лондоне воспринимают украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России. Сам музей же является для Лондона "историческим триггером, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания" о потерях среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства.

В СВР подчеркнули, что в Лондоне не усвоили уроки прошлого. За этот удар, как и за многие другие варварские преступления против российского и украинского народов, британцам придется ответить, пообещали в ведомстве.