Москва17 авгВести.Западная спецслужба при координации с украинской стороной готовит кампанию с целью обвинить Россию в незаконных поставках оружия латиноамериканским наркокартелям и другим организованным преступным группировкам. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным ведомства, речь идет о Венесуэле, Колумбии и Мексике.
С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операцииговорится в сообщении
Кроме того, готовятся поддельные аудио- и видеоматериалы, которые должны имитировать доказательства передачи российского оружия через посредников представителям латиноамериканских преступных группировок.
СВР также заявила о подготовке фальшивых документов, которые якобы свидетельствуют о причастности российских военнослужащих к этой схеме.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что латиноамериканские наркокартели помогают Киеву привлекать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых наемников. Уточняется, что киевский режим заинтересован в росте транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, поскольку рассчитывает на дополнительный доход.