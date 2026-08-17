СВР раскрыла планы Запада обвинить РФ в связях с наркокартелями СВР: Запад готовится обвинить РФ в поставках оружия картелям Латинской Америки

Москва17 авг Вести.Западная спецслужба при координации с украинской стороной готовит кампанию с целью обвинить Россию в незаконных поставках оружия латиноамериканским наркокартелям и другим организованным преступным группировкам. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, речь идет о Венесуэле, Колумбии и Мексике.

С этой целью на территории указанных государств уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции говорится в сообщении

Кроме того, готовятся поддельные аудио- и видеоматериалы, которые должны имитировать доказательства передачи российского оружия через посредников представителям латиноамериканских преступных группировок.

СВР также заявила о подготовке фальшивых документов, которые якобы свидетельствуют о причастности российских военнослужащих к этой схеме.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что латиноамериканские наркокартели помогают Киеву привлекать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) новых наемников. Уточняется, что киевский режим заинтересован в росте транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, поскольку рассчитывает на дополнительный доход.