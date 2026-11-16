Москва16 ноя Вести.Сомы в таиландской реке Меконг получили прозвище "рыбы-зомби", пишет South China Morning Post.

В публикации говорится, что рыбы покрыты волдырями, их плавники обесцвечены. Загрязнение водоема мышьяком могло произойти вследствие добычи полезных ископаемых неподалеку от реки.

Отмечается, что бассейн реки Меконг кормит около 60 млн человек.

Издание Khaosod ранее сообщило, что пожар в Патонге унес жизни 11 человек, еще 38 получили травмы. Огонь охватил коммерческий центр, где продавали и сдавали в аренду мотоциклы, а затем распространился на соседние здания и припаркованный транспорт.