Москва4 ноя Вести.Польша всегда была символом того успеха или тех проблем, которые были на Западе, и сейчас в Польше и в США наконец вскрывается этот "идеологический вакуум". Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился политолог Дмитрий Евстафьев.

Мне кажется, что то, что происходит в Польше, — это очень важная история. Это конец эпохи. Польша всегда была символом того успеха или тех проблем, которые были на Западе. Польша — это была страна, у которой получилось в экономике... Это же всем нам рассказывали-то. Польша — это была страна, у которой получилось в политике. Они всем же нам рассказывали, как они создали сбалансированную парламентско-президентскую систему… Польша — это была страна, ну, как опять же рассказывали, которая смогла преодолеть свою историю и свою географию, смогла гармонизировать внутренние межнациональные отношения. Польша — это вообще этнически, субэтнически мозаичное довольно государство… И у Польши всегда получалось. Потом у Польши получаться стало меньше, потом еще меньше. А потом Польша превратилась в поле битвы между различными игроками на европейской евроатлантической политической сцене, между американцами, между Трампом и другими американцами, между Трампом и Брюсселем, между Трампом и Меркель… Мы еще забыли первый срок… объяснил политолог

По словам Евстафьева, на сегодняшний день Польша становится похожей на "гнойник", состоящий из людей, настроенных друг против друга.

И вот сейчас эта история Польши, у которой получалось и за которую все боролись, выясняется, что это уже практически… гнойник. Там же все против всех. Там никто никому не доверяет, всех кинули… И вот этот гнойник вскрывается. А самое главное, что вскрывается и в Польше, и в Соединенных Штатах, — это абсолютно потрясающий идеологический вакуум. Ведь они же… спорят о власти. Это правильно, что они все спорят о власти. И в Америке они спорят о власти, кто кого посадит — того и власть. Как выяснилось, там про институты нам что-то рассказывали, про права человека. Оказалось, что кто кого посадит в Америке, тот и является высшей властью. Да и не надо никакого разделения властей и в Польше… добавил эксперт

Ранее сообщалось, что польские СМИ могут попытаться возложить ответственность на Россию за скандал вокруг частного дома под Киевом, где удерживали и пытали украинских военнослужащих.