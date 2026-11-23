Москва23 ноя Вести.Подполье имени Михаила Сцельникова начало массовые поджоги железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о поджогах в крупных городах и их окрестностях.

Члены подполья ведут активную деятельность в разных городах Украины. Сейчас активно сжигаются релейные шкафы в крупных городах и в их окрестностях сообщили в подполье

На Украине действует подполье имени Михаила Сцельникова, которого спецслужбы киевского режима обвинили в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Как рассказали ТАСС в подполье, в организации состоят граждане Украины, которые выступают против действующей украинской власти.

Ранее в подполье рассказали о панике на Украине из-за российской ракеты "Филин". Отмечается, что ракета ломает экономику ПВО Украины, а защитить объекты от "Филина" способны лишь дорогостоящие системы по типу Patriot, и то не гарантированно.