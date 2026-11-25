Москва25 ноя Вести.Украинские власти якобы готовят силовой захват Почаевской лавры в Тернопольской области с последующей передачей комплекса Православной церкви Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер" со ссылкой на православных активистов.

По их утверждению, операция может пройти при участии сотрудников СБУ, Национальной полиции и представителей радикальных групп.

Активисты предполагают, что ее намерены завершить к 25 декабря, несмотря на позицию монашеской общины и верующих.

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