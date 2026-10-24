Украина выделит более $1 млн на сериал об армии, воевавшей с Польшей

Тендер на сериал о войне с поляками за $1 млн объявили на Украине Украина выделит более $1 млн на сериал об армии, воевавшей с Польшей

Москва24 окт Вести.Украинские власти планируют направить почти 48 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) на производство исторического сериала об Украинской галицкой армии, участвовавшей в боевых действиях против Польши. Об этом сообщили украинские СМИ.

По данным журналистов, тендер на съемки шестисерийного сериала "Крылатые львы" объявил украинский государственный Центр защиты информационного пространства.

Как уточняется в документации, проект реализуется в рамках инициативы главы киевского режима Владимира Зеленского по развитию украинского культурного продукта.

Информация о сериале с неоднозначным сюжетом появилась на фоне обострившегося конфликта Украины и Польши из-за решения Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в России).

Впоследствии украинские СМИ сообщили о приостановке Польшей поставок очередного пакета военной помощи Украине. Среди поляков, в свою очередь, растет недовольство поведением украинских беженцев.